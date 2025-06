Sinistra sconfitta ma i neoliberisti non vinceranno mai

Nonostante la sconfitta della sinistra, il panorama politico italiano resta complesso e in evoluzione. La critica all’astensionismo, come quella di Landini, si inserisce in un dibattito più ampio sulla direzione da prendere. Tuttavia, è fondamentale analizzare con attenzione le strategie e le posizioni di tutti gli attori coinvolti, evitando maramalleggi e sterili schermaglie, perché solo così si potrà costruire un cammino solido verso un vero cambiamento.

Ci può stare pure la denuncia dell’astensionismo patologico formulata da Landini. Ma ci sta anche la critica severa e approfondita. PiĂą discutibile è il tentativo di maramaldeggiare di qualche esponente . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Sinistra sconfitta, ma i neoliberisti non vinceranno mai

Referendum, Tajani: “Rispetto per chi ha votato, ma è una sconfitta della sinistra. Governo rafforzato” - Il referendum Tajani ha acceso un dibattito acceso, con il ministro degli Esteri che osserva come l’esito rappresenti una sconfitta per la sinistra, rafforzando invece il governo in carica.

Alla sinistra manca l’immaginario: sta qui la ragione della sconfitta del referendum cittadinanza

Da ilfattoquotidiano.it: Questa credenza è ormai così tanto interiorizzata che non viene né discussa né approfondita.