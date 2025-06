Sindaci indagati da Nord a Sud, perché si moltiplicano gli avvisi di garanzia.

In un’Italia dove sindaci, assessori e consiglieri si trovano sempre più spesso sotto inchiesta, la trasparenza e l’etica pubblica sono messi a dura prova. La corruzione si diffonde come un’ombra che oscura il buon governo locale, coinvolgendo figure di tutti i livelli e spostando il centro del problema da Nord a Sud. È tempo di riflettere sulle radici di questa crisi e su come ricostruire fiducia e integrità nelle istituzioni.

Sindaci indagati, arrestati, condannati e talvolta, per fortuna loro e dei cittadini che hanno creduto in loro, anche scagionati. Ma anche assessori e consiglieri, comunali e regionali, non sono immuni dalla stessa sorte. Accade sempre più spesso, da Nord a Sud e sempre per la stessa tipicità di reato: corruzione. La politica locale in Italia è in crisi, né più né meno di quella nazionale se si considerano i casi di ministri, sottosegretari e semplici parlamentari finiti sotto i fari della magistratura. Sindaci indagati, i casi recenti. A Prato la sindaca Ilaria Bugetti è finita agli arresti domiciliari per corruzione: secondo la Procura di Firenze avrebbe ottenuto voti e soldi in cambio di favori a un imprenditore del settore tessile.