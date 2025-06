Sindaca Pd di Prato indagata | A libro paga del massone quanti soldi ha avuto

Una sindaca Pd di Prato sotto inchiesta, accusata di essere "a libro paga della massoneria" e di aver ricevuto ingenti somme senza averle dichiarate. I sospetti si concentrano su un presunto sistema di finanziamenti occulti e favoritismi, che potrebbero aver influenzato le elezioni e la gestione amministrativa. Un caso che scuote la politica locale e mette in discussione trasparenza e integrità . Ma cosa c'è dietro questa intricata vicenda?

Una sindaca "a libro paga della massoneria", con "stipendio fisso" extra e che aveva "dimenticato" in campagna elettorale di comunicare agli elettori per chi aveva lavorato in precedenza. Sono pesanti le accuse dei pm nei confronti di Ilaria Bugetti, la prima cittadina Pd di Prato finita sotto indagine. Secondo le carte del Ros e della procura di Firenze l'industriale Riccardo Matteini Bresci avrebbe sostenuto e finanziato due campagne elettorali all'esponente democratica. Nel 2020 l'imprenditore, Gran Maestro di una loggia di Prato, avrebbe reperito 4.000 voti per Bugetti attraverso appartenenti alla massoneria, oltre a finanziamenti elettorali, riuscendo a farla eleggere al Consiglio regionale della Toscana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sindaca Pd di Prato indagata: "A libro paga del massone, quanti soldi ha avuto"

