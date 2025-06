Simone Massi | L' animazione tradizionale appartiene al Secolo passato

Simone Massi dimostra che l'animazione tradizionale non è un ricordo del passato, ma un linguaggio in continua evoluzione. Con il suo stile inconfondibile e opere come "Invelle" (2023), il regista ci guida attraverso un viaggio tra passato, presente e futuro di questa forma d'arte. I suoi racconti, intrisi di immagini vivide e profonde, rafforzano il suo ruolo di innovatore nell'animazione contemporanea, rendendo il suo cinema assolutamente...

La nostra intervista a Simone Massi, regista, animatore e autore italiano, parlando di animazione tra passato, presente e futuro. Il suo stile visivo è inconfondibile e con il lungometraggio Invelle del 2023, Simone Massi ha fatto un sunto di quello che è il suo cinema e il suo modo di raccontare. I suoi racconti tratteggiano il mondo contadino e la storia attraverso luci e ombre ed un tratto vivo e mutevole che lo rendono assolutamente riconoscibile. Una lunga carriera fatta di corti d'autore e collaborazioni importanti, che sancisce Massi come uno dei registi e animatori più influenti in Italia, oltre che un autore in grado di raccontare con incredibile sensibilità la complessa semplicità della vita contadina.

