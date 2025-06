Silvio Berlusconi l' omaggio unisce il pubblico

Silvio Berlusconi, figura che ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama italiano, continua a unire il pubblico con il suo carisma e il suo lascito. Nella rubrica "Tele...raccomando" di Klaus Davi, si riflette sul suo impatto e sulle parole di Pier Silvio, che ricorda il padre con affetto e orgoglio. Amato o contestato, Berlusconi ha segnato un'epoca, e il suo ricordo vive ancora forte nel cuore degli italiani. La sua eredità è destinata a suscitare emozioni e riflessioni a lungo.

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE ( Caro Presidente, il tempo vola ) Pier Silvio Berlusconi ha detto: «Son passati due anni dalla scomparsa di papà ma sembrano molti di più». È questa l’impronta che l’Ad di Mediaset ha voluto dare al ricordo di suo padre. Amato o odiato, Berlusconi ha impresso una svolta culturale al Paese criticata dalla sinistra ma verso la quale c’è molta nostalgia. Lo speciale di Toni Capuozzo, trasmesso giovedì a reti Mediaset unificate, ha ottenuto un ottimo risultato d’ascolto: 3,2 milioni di spettatori col 18. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Silvio Berlusconi, l'omaggio unisce il pubblico

