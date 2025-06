Sicurezza sul lavoro in arrivo nuove norme entro luglio Cosa sappiamo

Entro luglio, nuove norme rivoluzionarie trasformeranno la sicurezza sul lavoro in Italia. Con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione, migliorare la formazione e tutelare studenti e docenti, il governo punta a incentivi premianti per le imprese più attente alla sicurezza. Questi cambiamenti rappresentano un passo deciso verso ambienti di lavoro più sicuri e responsabili. Ma cosa sappiamo davvero di queste innovazioni? Scopriamolo insieme.

Nuove norme per la sicurezza sul lavoro in arrivo entro la fine di luglio. Un provvedimento - un decreto legge o legislativo - per rafforzare la prevenzione e la formazione, per stabilizzare la tutela assicurativa Inail per gli studenti e i docenti e puntare su meccanismi premiali per le imprese che investono in sicurezza. È l'obiettivo indicato dalla ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone, al tavolo di confronto con sindacati e imprese. Si punta invece a tempi più rapidi per un accordo sulle misure per l'emergenza caldo.

Investimenti prevenzione e sicurezza sul lavoro, centro studi Uil: "Brindisi ultima in Italia" - BRINDISI - Un recente studio del Centro Studi Uil del 28 aprile 2025 rivela dati preoccupanti sulla salute e sicurezza sul lavoro: Brindisi si colloca all'ultimo posto in Italia per investimenti in questo settore.

