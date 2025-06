Siamo tutte madri stanche di seppellire i nostri figli | il coraggio delle donne palestinesi e israeliane unite per la pace – L’intervista

In un mondo segnato da conflitti e sofferenze, le donne palestinesi e israeliane si ergono come simboli di speranza e resilienza. Marie, attivista di Women of the Sun, ci ricorda che il loro legame profondo supera muri e confini, unendo le voci di chi desidera solo vivere in pace. La loro forza nasce dall’amore per la vita, una sfida coraggiosa contro chi alimenta divisioni e dolore. Questa è la storia di un’unità che può cambiare il destino della regione.

«Le donne palestinesi e israeliane condividono un legame profondo e sacro: il desiderio di proteggere la vita. Sappiamo guardarci oltre i muri e i confini, riconoscendoci l’un l’altra. Non vogliamo vendetta, vogliamo vita. Questo ci rende pericolose per chi trae profitto dalla divisione, e potenti nella nostra unità ». A parlare è Marie, attivista di Women of the Sun, un’associazione palestinese fondata nel 2021 a Betlemme da Reem Hajajreh, che promuove la pace e la partecipazione delle donne nei processi decisionali. Composta da migliaia di attiviste palestinesi, l’organizzazione opera nella Striscia – dove molte di loro sono state uccise dai raid israeliani – ma anche in Cisgiordania e a Gerusalemme est. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: donne - palestinesi - israeliane - siamo

A Milano alla Casa delle Donne il 28 maggio alle ore 18.30 Mariangela Gualtieri partecipa al reading Stare al fianco della Palestina che dĂ voce ai testi di 14 donne Palestinesi - Il 28 maggio alle 18.30, alla Casa delle Donne di Milano, Mariangela Gualtieri partecipa al reading "Stare al fianco della Palestina", che celebra e dĂ voce ai testi di quattordici donne palestinesi.

Il 1 giugno le forze israeliane hanno sparato contro persone palestinesi affamate che cercavano di ricevere cibo vicino a un centro di distribuzione militarizzato a Rafah. Chiediamo un’indagine immediata e indipendente su questo spargimento di sangue che ri Vai su Facebook

«Siamo tutte madri stanche di seppellire i nostri figli»: il coraggio delle donne palestinesi e israeliane unite per la pace - L'intervista; Reem Al-Hajajreh; Le donne palestinesi e i rischi meno noti delle lunghe attese ai posti di blocco israeliani.

Registe israeliana Sela e iraniana Bizargiti, 'vogliamo la pace' - Chiediamo la fine della violenza e la sicurezza e l'unità per tutti i popoli: israeliani, iraniani e palestinesi". Da msn.com