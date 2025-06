Siamo qui per non avere paura | Avellino si colora con l’Irpinia Pride 2025

Siamo qui per dimostrare che la diversità è ricchezza e che l’orgoglio di essere sé stessi può trasformare una città. L’Irpinia Pride 2025 a Avellino sta infiammando le strade con colori, sorrisi e un messaggio di inclusione che unisce tutta la comunità. Un’occasione speciale per celebrare i diritti e promuovere un futuro più aperto e solidale. Perché insieme, possiamo cambiare il mondo, partendo dal cuore dell’Irpinia.

Avellino – Si sta svolgendo la quinta edizione dell’Irpinia Pride, che sta colorando e animando Piazza Libertà e le strade del capoluogo con una partecipazione corale all’insegna dei diritti, dell’orgoglio e dell’inclusione. Numerosi i comuni aderenti, tra cui Avellino, Ariano Irpino, Mercogliano. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - “Siamo qui per non avere paura”: Avellino si colora con l’Irpinia Pride 2025

L’attesa è quasi finita! Domenica 15 giugno, Avellino accoglierà la quinta edizione dell’Irpinia Pride, e GlitterBeam Italia, in quanto radio partner, sarà completamente dedicata a celebrare questa giornata fondamentale per la comunità LGBTQ+ e i suoi alleati! Vai su Facebook

Piazza gremita per l’Irpinia Pride 2025: Avellino sfila per i diritti - Alle ore 16, Piazza Libertà si è trasformata in un punto di ritrovo e partenza per l’Irpinia Pride 2025, evento simbolo ... Riporta irpinianews.it