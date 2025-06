Si va in scena con mister Parkinson | In gioco per superare i propri limiti

Si va in scena con Mister Parkinson, un viaggio coraggioso alla scoperta di sé e dei propri limiti. La storia di Luigina Glielmi e del gruppo «Teatro e tremore» dimostra come l’arte possa diventare uno strumento potente per superare le barriere e accendere nuove energie interiori. Un racconto che ispira e invita a credere nel potere trasformativo della creatività, anche nei momenti più difficili.

LA STORIA. La storia di Luigina Glielmi e l'esperienza del gruppo «Teatro e tremore» per mettere in circolo sempre nuove energie.

