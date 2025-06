Si tuffa nel fiume e non riemerge | ragazzino di 12 anni disperso a Cassano d’Adda

Un pomeriggio di paura a Cassano d’Adda, dove un ragazzino di 12 anni si è tuffato nel fiume e non ha più riemerso. Le ricerche, condotte con impegno da sommozzatori, volontari e forze dell’ordine, proseguono senza sosta. L’intera comunità è in apprensione, sperando in un lieto esito che possa restituire il giovane ai suoi cari. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi sulla vicenda.

CASSANO D'ADDA (Milano) – Un tuffo nel canale, e un'altra domenica drammatica sulle rive dell'Adda, dove da ore sommozzatori dei Vigili del fuoco, volontari e forze dell'ordine cercano un ragazzino trascinato via dalla corrente del canale del Linificio, corso d'acqua a ridosso della vecchia centrale dello stabilimento fluviale, e ancora disperso. Dinamica esatta e identità del giovane scomparso sono ancora sotto riserbo o comunque in corso di accertamento. Vigili del fuoco, tute gialle e sommozzatori al lavoro con i gommoni Si tratterebbe di un ragazzo molto giovane, dodici o tredici anni, di origine est europea.

