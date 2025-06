Si sveglia in piena notte e scende in strada bambino soccorso dai poliziotti I genitori | Non ci siamo accorti di nulla

Una notte di paura e incertezza scuote Ancona, quando un bambino, lasciato solo in strada nel cuore della notte, viene soccorso dai poliziotti. I genitori, ignari del suo allontanamento, sostengono di averlo messo a letto come sempre, senza rendersi conto di nulla. Un episodio che mette in luce l’importanza della vigilanza e della tutela dei più piccoli, ricordandoci quanto sia fondamentale tenere sempre d’occhio i nostri figli, anche nelle serate più tranquille.

ANCONA - «Lo avevamo messo a letto come ogni sera. Non ci siamo accorti di nulla». Sarebbero state queste le parole dei genitori del bambino ritrovato in strada da solo nella notte tra sabato e domenica, attorno alle 2, in via della Montagnola. Il piccolo, forse per gioco o per curiosità , si.

