Si sono aperti a Genova gli Europei di scherma | programma e biglietti

Genova si prepara a vivere un'emozionante atmosfera sportiva con l'apertura degli Europei di Scherma 2023. Tra le sfide intense nel fioretto femminile e nella sciabola maschile, il pubblico si immerge in un viaggio tra passione e precisione. Le aree di gara, tra l'eleganza di Jean Nouvel e il dinamismo del Palasport, promettono giornate ricche di adrenalina e spettacolo. Non perdere l’occasione di essere parte di questa grande festa di talento e tradizione.

Entusiasmo a Genova per l'apertura ufficiale dei Campionati Europei di Scherma. Prime sfide nel fioretto femminile e nella sciabola maschile e apertura generale per tutte le aree di gara, divise tra Jean Nouvel e Palasport. Ogni giornata propone le sfide eliminatorie al secondo piano del.

Europei di scherma a Genova, Mazzone "Italia punta sempre a vincere" - Palazzetto dello Sport di Genova, un evento che promette emozioni intense e spettacolo di livello internazionale.

Il fioretto femminile e la sciabola maschile sono le due specialitĂ che aprono gli Europei di Scherma, in programma dal 14 al 19 giugno a Genova. Molti gli atleti e le atlete italiani in gara. Sentiamo. Vai su Facebook

Europei di scherma, bronzo di Batini. Errigo fuori: “Dura essere mamma e atleta”

Out Volpi e la portabandiera di Parigi che ha raccontato: "Ho avuto imprevisti familiari che ..."