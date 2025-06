Si smonta il risiko bancario | Mediobanca rinvia a settembre l' acquisto di Generali Ora rischia di saltare tutto

Il risiko bancario si scompone: Mediobanca, dopo aver rinviato a settembre l'acquisto di Generali, mette in discussione un’operazione da sei miliardi che potrebbe compromettere gli equilibri della finanza italiana. L’annuncio ha scosso il mercato, creando incertezza sul futuro delle principali aziende del settore. Ora tutto dipende dalle decisioni che prenderanno i protagonisti, mentre il settore attende con trepidazione gli sviluppi di questa intricata partita.

