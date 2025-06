Si scontra con un' auto e vola dalla moto grave 78enne

Un incidente drammatico scuote Lecco questa mattina: un motociclista di 78 anni si scontra con un'auto e finisce rovinosamente a terra, causando preoccupazione tra i residenti. La scena, che si è svolta in via Belfiore, ha richiesto l’intervento immediato dei soccorritori. La gravità della caduta e le ferite riportate rendono urgente capire cosa sia successo e come si possa prevenire simili incidenti in futuro.

Incidente intorno alle 11 di questa mattina a Lecco, in via Belfiore. Un motociclista di 78 anni √® finito a terra dopo una brutta caduta dalla due ruote in seguito al tamponamento con un'auto. Sul posto si sono subito portati i soccorritori inviati dalla centrale operativa di Areu: le ambulanze. 🔗 Leggi su Leccotoday.it ¬© Leccotoday.it - Si scontra con un'auto e vola dalla moto, grave 78enne

In questa notizia si parla di: auto - scontra - vola - moto

Furgone si scontra con un’auto e travolge due operai sulla carreggiata: quattro feriti gravi in ospedale - Venerd√¨ pomeriggio a Fombio, in provincia di Lodi, un incidente stradale ha coinvolto un furgone e un'auto, culminando in un tragico scontro che ha travolto due operai impegnati sulla carreggiata.

Motociclista vola in una scarpata e muore dopo lo scontro con un'auto Vai su Facebook

Motociclista vola in una scarpata e muore dopo lo scontro con un'auto - X Vai su X

Si scontra con un'auto e vola dalla moto, grave 78enne; ?? Violento scontro tra un'auto e una moto: biker portato al Civile; Con la moto contro l'auto, poi il volo sull'asfalto: centauro ferito gravemente.

Si scontra con un'auto e vola dalla moto, grave 78enne - In poco più di mezz'ora quattro incidenti hanno coinvolto motociclisti sulle strade della provincia ... Da leccotoday.it