Si ferma per più di un mese l’ascensore della Mole a Torino | Revisione venticinquennale

Sei pronto a scoprire come la storica ascensione alla Mole Antonelliana vivrà un momentaneo cambiamento? Dal 16 giugno al 22 luglio 2025, l’ascensore panoramico di Torino subirà una revisione venticinquennale, lasciando il pubblico a terra. Durante questo periodo, i visitatori dovranno trovare alternative per ammirare dall’alto questa meraviglia torinese, ma non temete: presto tornerà a regalarvi viste mozzafiato e emozioni indimenticabili.

Si fermano per oltre un mese le corse dell'ascensore panoramico della Mole Antonelliana a Torino. Dal 16 giugno al 22 luglio 2025 l'impianto sarà interessato dalla revisione venticinquennale, un intervento previsto dalla normativa per gli impianti di sollevamento. Durante questo periodo.

Si ferma per più di un mese l’ascensore della Mole a Torino: "Revisione venticinquennale" - L'ascensore panoramico della Mole Antonelliana, simbolo di Torino, si ferma per una revisione venticinquennale dal 17 giugno al 22 luglio 2025.

Ascensore della Mole Antonelliana chiuso dal 17 giugno: perché e quando riapre - Dal 17 giugno al 22 luglio 2025, quindi, il celebre ascensore in vetro non sarà accessibile al pubblico.