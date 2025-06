Si ferisce durante una scalata | escursionista finisce in ospedale

Durante un'escursione in Pratomagno, un escursionista si è ferito sulla ferrata Romana Nesi, rischiando di compromettere la sua sicurezza. Il Soccorso Alpino è intervenuto prontamente alle 13:30 del 15 giugno, inviando una squadra specializzata per prestare assistenza e garantire il suo rientro in sicurezza. La loro prontezza dimostra quanto sia fondamentale essere sempre preparati e consapevoli dei rischi durante le avventure in natura.

Il Soccorso Alpino è stato attivato oggi, 15 giugno, alle 13.30 per prestare aiuto a un uomo che si è infortunato durante un'escursione in Pratomagno, versate Loro Ciuffenna. L'incidente è avvenuto sulla ferrata Romana Nesi. Una squadra della stazione Foreste Casentinesi ha raggiunto il luogo.

