Si avvicina la Mille Miglia | anche a Forlì si potrà ammirare la Ferrari 735 LM del 1955 di Piero Taruffi

Si avvicina la Mille Miglia e a Forlì236 si potrà ammirare la straordinaria Ferrari 735 LM del 1955, guidata da Piero Taruffi. In occasione del 70° anniversario di quella leggendaria corsa, torna alla ribalta un'icona storica, simbolo di passione e vittoria. La Ferrari 735 LM, nota anche come 121 LM, ci ricorda le emozioni di un’epoca d’oro delle competizioni motoristiche, lasciando tutti senza fiato con il suo fascino senza tempo.

