Sfreccia ad alta velocità Era alla guida ubriaco Denunciato un ventenne

Una notte ad alta tensione tra Umbria e Toscana: un giovane di 20 anni di Città di Castello è stato denunciato per aver sfrecciato ubriaco a folle velocità, coinvolgendo anche due amici. L'inseguimento, iniziato a Sansepolcro alle 3 del mattino, si è concluso con il suo fermo a San Giustino, sotto lo sguardo vigile dei carabinieri. Un episodio che ricorda come la prudenza sia fondamentale anche nelle ore più tranquille della notte.

È di Città di Castello, ha 20 anni il giovane denunciato la notte scorsa mentre sfrecciava tra Umbria e Toscana al volante di un'auto, ubriaco, insieme a due amici. Un inseguimento in piena notte a velocità sostenuta, iniziato a Sansepolcro e concluso nella vicina San Giustino, con il conducente bloccato e denunciato alla magistratura. È successo alle 3 di ieri, quando i carabinieri di Sansepolcro – impegnati in posti di controllo – hanno notato una Fiat Panda che sfrecciava ad alta velocità (oltre 120 km orari) sul rettilineo di via Tiberina Sud (la ex 3 bis), in direzione San Giustino. La pattuglia, che si trovava all'altezza della rotatoria della zona industriale Trieste, proprio al confine di regione, ha intimato con la paletta l'alt, azionando anche sirena e lampeggiante, ma la persona alla guida, il 20enne residente a Città di Castello (a bordo vi erano anche altri due coetanei, entrambi di origine straniera), ha premuto ulteriormente sull'acceleratore.

