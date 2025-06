Sfiora i due metri ma ha la tecnica di Messi | Inter tutto su Woltemade

Nick Woltemade, quasi due metri di pura potenza e agilità, sta facendo sognare l’Inter con le sue imprese. Nonostante la sua altezza spettacolore, sorprende per la capacità di dribbling e rapidità nello stretto, ricordando il talento di Messi. Un attaccante versatile e dinamico, capace di sfidare le difese più solide: un vero obiettivo per rinforzare il reparto offensivo nerazzurro e portare nuove emozioni in campo.

Nick Woltemade è uno degli obiettivi dell'Inter per l'attacco. Nell'ultima stagione, con la maglia dello Stoccarda ha segnato 17 gol in 33 partite. Colpisce la sua altezza: quasi due metri eppure non segna di testa ed è agilissimo nello stretto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sfiora i due metri ma "ha la tecnica di Messi": Inter, tutto su Woltemade

In questa notizia si parla di: metri - inter - woltemade - sfiora

Sfiora i due metri ma ha la tecnica di Messi: Inter, tutto su Woltemade; VIDEO / Woltemade, gol e highlights dell’obiettivo dell’Inter; Gds – Inter irrompe su Woltemade, il gigante tedesco “con la tecnica di Messi”.

L’Inter pensa a Woltemade dello Stoccarda: caratteristiche e prezzo del cartellino - Nelle ultime ore l’Inter ha messo i propri occhi su quello che potrebbe essere il profilo giusto per completare il proprio reparto offensivo della prossima stagione insieme ad Ange- informazione.it scrive