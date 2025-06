Sex and the City | Kim Cattrall rifiutò quattro volte il ruolo di Samantha poi cambiò idea

Kim Cattrall, attrice premio Golden Globe, ha rivelato di aver rifiutato quattro volte il ruolo di Samantha Jones in Sex and the City prima di cambiare idea. Un rebus che ha reso questa icona indimenticabile e ha dimostrato quanto la perseveranza possa trasformarsi in successo. Ma cosa ha spinto Cattrall a ripensarci? La sua storia ci insegna che spesso, i ruoli più iconici sono quelli che richiedono pazienza e coraggio di reinventarsi.

L'attrice Kim Cattrall racconta perché inizialmente disse no a Samantha Jones in Sex and the City, diventato poi il ruolo più iconico della sua carriera. Oggi è difficile immaginare qualcun altro nei panni di Samantha Jones, ma Kim Cattrall ha raccontato che ci è voluto molto prima di accettare il ruolo che l'avrebbe resa celebre. L'attrice, vincitrice di un Golden Globe per Sex and the City, ha infatti rivelato di aver rifiutato la parte ben quattro volte prima di accettare, frenata inizialmente da dubbi legati alla sua età . Kim Cattrall si sentiva troppo vecchia per il ruolo di Samantha Parlando al Times, Cattrall ha raccontato di aver inizialmente rifiutato il ruolo perché temeva di essere troppo grande per interpretare un personaggio così audace, sentendo il . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Sex and the City: Kim Cattrall rifiutò quattro volte il ruolo di Samantha, poi cambiò idea

