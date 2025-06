Sessantotto Village 2025 | il programma dell’estate al Parco Talenti

L'estate romana torna più vivace che mai con il Sessantotto Village 2025, un evento imperdibile al Parco Talenti! Fino a fine agosto, il parco si trasforma in un palcoscenico di musica, spettacoli e divertimento gratuito, pronto a coinvolgere tutta la città.

E' tornato uno degli eventi più attesi dell'estate romana: la XII edizione del Sessantotto Village, in scena fino a fine agosto 2025 al Parco Talenti, in via Corrado Alvaro – Largo Pugliese, Roma. Un cartellone ricchissimo di musica, spettacoli e intrattenimento a ingresso gratuito, pronto a far ballare, cantare e divertire tutta la città! Programma concerti di GIUGNO 2025. Ecco alcune delle serate imperdibili in calendario: 15 giugno: Cristina D'Avena (live alle 20:30). 18 giugno: Pino Mango Tribute.

Sessantotto Village 2025: la 12esima edizione accende l'estate al Parco Talenti con una sorpresa esclusiva - ... un'icona indimenticabile della musica italiana. La XII edizione del Sessantotto Village promette di essere un'esperienza coinvolgente e festosa, portando l'energia e la creatività dell'estate romana al Parco Talenti.

Il 15 GIUGNO arriva al Sessantotto Village a Parco Talenti, alle 20.30, il concerto più fiabesco e divertente dell'estate! Io NON sono Cristina Tribute è pronto a portarvi indietro nel tempo, tra sigle cult, emozioni da cartone animato e una carica di ener

È tutto pronto per l'evento cult dell'estate romana, e da giugno partirà anche il CineVillage

Sessantotto Village 2025: stasera a Parco Talenti arrivano i MIXXITALIA! - Roma si accende anche questa estate con il Sessantotto Village 2025, il villaggio estivo che anima il cuore di Parco Talenti con musica, spettacoli, buon ...