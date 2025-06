Servono più eventi Verde trascurato

Niurka Marquez ha il centro estetico in via Metauro e dalle sue vetrine osserva la vita che scorre a Torrette: "In generale non ci possiamo troppo lamentare – racconta – a parte la pulizia delle strade, alla quale collaboriamo anche noi che abbiamo i negozi su via Metauro. Ma il Comune dovrebbe darci più aiuto. Sembra un quartiere un po' lasciato a se stesso, e poi ci vorrebbe un po' più di allegria, di eventi. I giardini sono sicuramente da migliorare, perché se da un lato c'è il parco del Gabbiano che è tenuto bene, dall'altro ci sono tante altre aree verdi che sono in condizioni critiche. Altri problemi sono soprattutto quelli legati al traffico, specialmente nel tratto di via Conca e intorno alla rotatoria con via Tenna, e poi la cattiva educazione dei ragazzi che escono da scuola e che vengono qui a prendere il bus".

