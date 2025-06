Servono 10mila euro per liberare suo figlio anziana derubata di gioielli e preziosi

Una truffa insidiosa si è diffusa nel cuore di Venezia, coinvolgendo un'anziana vittima nel tentativo di salvare suo figlio da un grave incidente e di liberarlo da un'accusa penale. Con approcci subdoli e minacce velate, i truffatori hanno sfruttato la paura e l'empatia, lasciando dietro di sé una scia di gioielli e preziosi del valore di oltre 10mila euro. È fondamentale restare vigili e conoscere i segnali per difendersi da queste truffe.

"Suo figlio ha investito un pedone, per evitargli il carcere bisogna pagare una cauzione". Una nuova truffa del finto carabiniere è stata registrata nei giorni scorsi nel sestiere Cannaregio a Venezia. Vittima un'anziana donna, derubata di monili e preziosi per oltre 10mila euro di valore. Il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - "Servono 10mila euro per liberare suo figlio", anziana derubata di gioielli e preziosi

