Servizio di assistenza psicologica ai ragazzi Vitri | Rischio chiusura

Il Servizio di assistenza psicologica ai ragazzi di Spazio Giovani a Pesaro-Urbino sta affrontando il rischio di chiusura, nonostante il bisogno sia ormai evidente: demandano oltre il 90% di richieste in più. Nata per promuovere la salute mentale degli adolescenti, questa iniziativa si rivela fondamentale per contrastare gli effetti devastanti della pandemia sulle relazioni giovanili. Il futuro di questo prezioso progetto dipende dal sostegno di tutti noi.

Il bisogno c’è. Lo dimostra il fatto che appena il servizio è stato dato ha registrato un aumento di richieste del 90%. Di cosa parliamo? Del Progetto Spazio Giovani dell’AST di Pesaro-Urbino, nato per promuovere la salute affettiva e psicologica degli adolescenti. Un tema diventato centrale anche per limitare i danni relazionali che gli anni della pandemia da Covid 19 hanno generato e sono emersi chiaramente all’indomani della pandemia. "Il problema - allerta la consigliera regionale Micaela Vitri - è che, per mancanza di fondi, questo sportello è a rischio di chiusura. Con un’interrogazione depositata in Consiglio Regionale, ho portato all’attenzione della Giunta Acquaroli una grave criticità che riguarda il futuro di un servizio veramente efficace e lungimirante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Servizio di assistenza psicologica ai ragazzi. Vitri: "Rischio chiusura"

