Serve un nuovo patto tra amministrazione e cittadinanza | la richiesta di Europa Verde Padova

Serve un nuovo patto tra amministrazione e cittadinanza, come richiesto da Europa Verde Padova. La reazione dei comitati cittadini ha fermato temporaneamente il taglio del cedro secolare in piazzale Santa Croce, evidenziando l'importanza di un dialogo più aperto. Chiara Zanetti, co-portavoce comunale, sottolinea: «Critichiamo il Comune non tanto per l’episodio in sé, ma per la scarsa...» Continua a leggere per scoprire come si possa costruire un futuro più sostenibile e condiviso.

La reazione di alcuni comitati cittadini ha portato al rinvio del taglio del cedro secolare in piazzale Santa Croce a Padova. A dire la sua in merito è Chiara Zanetti, co-portavoce comunale di Europa Verde Padova: «Critichiamo il Comune non tanto per l’episodio in sé, ma per la scarsa. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - «Serve un nuovo patto tra amministrazione e cittadinanza»: la richiesta di Europa Verde Padova

In questa notizia si parla di: padova - verde - europa - serve

Dibattito: "L’EUROPA TRA CRISI E RIARMO" con MASSIMO CACCIARI | Sherwood Festival, Padova Vai su Facebook

«Serve un nuovo patto tra amministrazione e cittadinanza»: la richiesta di Europa Verde Padova; La fine dell’Europa. Uno studio; Festival dello Sviluppo Sostenibile 2025.

Padova. Parco Europa, eventi e musica tutto l’anno nel Giardino di cristallo - Ad annunciarlo è stato ieri l’assessore al Verde pubblico, Antonio Bressa, che ... Riporta ilgazzettino.it