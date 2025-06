Serie D | Sansepolcro ingaggia Eddy Omohonria Spoleto e Pontevalleceppi attivi sul mercato

Il mercato della Serie D si infiamma con importanti colpi per le squadre italiane. Sansepolcro sorprende con l’arrivo di Eddy Omohonria, un talento proveniente da Trestina, Bastia e Pontevecchio, rafforzando il reparto esterni. Spoleto e Pontevalleceppi anche attive, puntano a consolidare le proprie rose dopo la promozione in Eccellenza e i primi acquisti ufficiali. Un’estate calda che promette emozioni e battaglie sul campo!

In serie D ingaggio di spessore in casa Sansepolcro. Il ds Emanuele Monni ufficializza l’arrivo dell’esterno ex Trestina, Bastia e Pontevecchio Eddy Omohonria (99). Altra conferma di lusso nel reparto avanzato da parte del trio Ranocchia-Porcari-Pambianco in casa San Venanzo. Ufficiale Lorenzo Cacciamano (88). Primi tre ingaggi in casa Spoleto dopo la promozione in Eccellenza. Il ds Del Frate ha ufficializzato il difensore Leonardo Benedetti (03) dall’Acf Foligno, e l’attaccante Giovanni Balzamo (99) e il classe 2007 Filippo Zinni dalla Ducato. E arrivano anche tre conferme in casa biancorossa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net