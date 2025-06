Serie C | Brescia Lucchese e Spal escluse Caldiero Terme e Pro Patria riammesse

Nel mondo del calcio, le decisioni sulla composizione dei campionati sono sempre un tuffo tra speranze e controversie. Quest’anno, Brescia, Lucchese e Spal si trovano ai margini della prossima Serie C, con le loro assenze che aprono nuovi scenari. La riammissione di Caldiero Terme e Pro Patria, nonostante le sconfitte nei playout, alimenta il dibattito sulla trasparenza e le regole del torneo. Ma cosa succederà alla squadra ferrarese?

Brescia, Lucchese e Spal sono le uniche società di serie C escluse dal prossimo campionato. Brescia e Lucchese non hanno nemmeno presentato la domanda di iscrizione, consentendo a Caldiero Terme e Pro Patria – perdenti ai playout – la riammissione in Lega Pro. Il caso della Spal invece è diverso, perché il club di via Copparo ha inviato una documentazione incompleta. Regalando di fatto la serie C alla seconda squadra dell’Inter, che non avrebbe avuto diritto a partecipare al torneo se la Spal non avesse presentato la domanda come Brescia e Lucchese. Un regolamento quantomeno controverso, che la scorsa stagione permise al Milan Futuro di sbarcare in Lega Pro a spese dell’Ancona. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie C: Brescia, Lucchese e Spal escluse, Caldiero Terme e Pro Patria riammesse

In questa notizia si parla di: brescia - lucchese - spal - serie

Nodo iscrizioni. Lucchese e Brescia si sono autoescluse dalla prossima C - Le iscrizioni per il prossimo campionato di Serie C si sono ridotte al minimo: solo due club si sono autoesclusi, segnando un momento cruciale nel panorama calcistico italiano.

Serie C, ufficiali tre esclusioni eccellenti: Lucchese, SPAL e Brescia fuori dai giochi - TuttoAtalanta.com Vai su Facebook

Ufficiale: COVISOC esclude Lucchese, SPAL e Brescia dalla Serie C 2025/26 per documentazione mancante. Riammesse Pro Patria e Caldiero Terme, ripescata l’Inter U23. Il Milan Futuro andrà (quasi certamente) in Serie D. Vai su X

Brescia, Spal e Lucchese sono fuori dalla Serie C, ammessa l'Inter Under 23: Milan Futuro in Serie D; Serie C: Brescia, Lucchese e Spal escluse, Caldiero Terme e Pro Patria riammesse; Serie C | Mattanza iscrizioni: fuori Lucchese, SPAL e Brescia. Tre sicure del posto.

Brescia, Spal e Lucchese sono fuori dalla Serie C, ammessa l’Inter Under 23: Milan Futuro in Serie D - Nessuna sorpresa, anzi, solo la conferma di quello che si sapeva già. Riporta fanpage.it