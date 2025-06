Serie B | Cambiamenti tra i direttori sportivi di Cesena e Reggiana

fiato sospeso tra le squadre di Serie B: mentre il valzer degli allenatori infuria, i direttori sportivi si confermano più stabili, con pochi cambi di scena. Attualmente, in questa fase di mercato, Cesena e Reggiana sono le uniche a rinnovare i loro vertici, annunciando nuove strategie e ambizioni. Il recente arrivo di Filippo Fusco al Cesena segna un passo importante per il club, che si prepara a una nuova stagione all'insegna della crescita e della sfida.

Se il valzer degli allenatori in serie B è in pieno fermento e per vari e diversi motivi pochissimi tecnici resteranno dove erano, molto più delineata e tranquilla è la situazione dei direttori sportivi anche perché di solito il loro mercato si muove in anticipo. Al momento in B solo due le società che hanno cambiato rispetto a una stagione fa. Il Cesena infatti ha ingaggiato Filippo Fusco sollevando dall’incarico Fabio Artico che però ha il contratto altri due anni e continuerà a essere pagato. Nuovo ds anche in casa Reggiana dove nonostante la salvezza si sono separate le strade da Marcello Pizzimenti ed è già stato annunciato Domenico Fracchiolla, reduce dal Giugliano che ha portato ai playoff. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it