Sequestrata terrazza abusiva trasformata in locale aperto al pubblico nel centro storico

Una recente operazione della Polizia Locale di Napoli ha portato al sequestro di una terrazza abusiva trasformata in un locale pubblico nel cuore del centro storico. Questa azione si inserisce in un più ampio impegno per tutelare la legalità e il patrimonio cittadino, garantendo sicurezza e rispetto delle normative. La vicenda evidenzia l’importanza di controlli rigorosi e del rispetto delle regole per preservare l’autenticità e la vivibilità della città . La situazione rimane sotto stretta osservazione, con l’obiettivo di prevenire ulteriori abusi e tutelare gli interessi della comunità .

Gli agenti della Polizia Locale di Napoli hanno eseguito il sequestro di una terrazza al sesto piano a servizio di una struttura ricettiva situata in via dei Fiorentini, all'interno dell’ex edificio dei Mutilati ed Invalidi di Guerra, nel cuore della City. Il provvedimento è scaturito a seguito. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Sequestrata terrazza abusiva trasformata in locale aperto al pubblico nel centro storico

