Sempre più presenti nel comparto dell’apicoltura italiana le donne acquistano ora maggiore visibilità Anche grazie al progetto APInRosa

Sempre più donne si affacciano nel mondo dell’apicoltura italiana, portando con sé storie di passione e determinazione. Circa il 30% degli apicoltori è donna, un dato in crescita che testimonia il valore della loro presenza. Attraverso il progetto APInRosa, promosso dalla Federazione Apicoltori Italiani e Apicoltori in Veneto, si celebra questa rivoluzione al femminile, sottolineando come il loro contributo stia diventando sempre più visibile e riconosciuto nel settore.

I l 30 per cento di chi si dedica all’apicoltura in Italia è donna. Circa 23mila addette, come è emerso in occasione della recente Giornata Mondiale della Api, il 20 maggio. Una percentuale in crescita, da cui emergono storie significative, che la Federazione Apicoltori Italiani e Apicoltori in Veneto ha voluto celebrare con il progetto APInRosa. Curato da Valentina Calzavara e patrocinato dal ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, ha dato visibilità a 20 apicoltrici, dai percorsi variegati. Meghan Markle con Lilibet tra le api: dolcezza reale X Leggi anche › Giornata delle api. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Sempre più presenti nel comparto dell’apicoltura italiana, le donne acquistano ora maggiore visibilità. Anche grazie al progetto APInRosa

In questa notizia si parla di: apicoltura - progetto - apinrosa - presenti

Il Capogruppo di Fratelli d’Italia, Lucas Pavanetto, interviene sul progetto nazionale che valorizza l’apicoltura femminile nel nostro Paese attraverso... Vai su Facebook

Finale Ligure: Elena Molinelli vince il progetto APInRosa sull’apicoltura femminile in Italia; All'apicoltrice Piera Stefania Di Simone di Palombaro il premio APInRosa; Sud Sardegna: l’apicoltrice Anna Maria Cabiddu premiata a Roma per APInRosa, il progetto sull’apicoltura femminile per la Giornata mondiale delle api.

APInRosa premia le migliori apicoltrici d’Italia - Si è chiusa con una cerimonia di premiazione il 19 maggio 2025, alla vigilia della Giornata Mondiale delle Api, la prima edizione di APInRosa, il progetto nazionale ideato per valorizzare il ruolo ... Da nordest24.it