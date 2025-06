Sedicenne si tuffa per aiutare due persone in mare e muore a Lido Estensi Ferrara

In un gesto di grande coraggio e altruismo, un sedicenne si è immerso in mare a Lido Estensi per salvare due persone in difficoltà, pagando con la vita il suo eroismo. La sua azione, pura e disinteressata, ricorda quanto il valore del cuore possa superare ogni paura. La tragica vicenda lascia un vuoto profondo nella comunità, ma anche un esempio di straordinaria umanità che deve essere ricordato.

Un ragazzo di appena 16 anni è morto sabato pomeriggio dopo aver tentato di soccorrere due persone in difficoltà in mare. È tutto avvenuto a Lido Estensi, sulla costa ferrarese. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione a riva e l’elisoccorso del 118 da Ravenna. Per il giovane – Aymane Ed Dafali, di origine magrebina e in Italia da tre anni, residente nel Rodigino – non c’è stato nulla da fare, è morto sotto gli occhi degli amici. Il ragazzo era insieme a tre amici su un pedalò a Logonovo, canale che separa Lido Estensi da Lido Spina. Poco prima delle 18 il gruppetto ha avvistato una coppia di villeggianti, un uomo e una donna, in difficoltà, che si stava sbracciando per chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sedicenne si tuffa per aiutare due persone in mare e muore a Lido Estensi (Ferrara)

