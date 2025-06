Seconda Conferenza parlamentare sul dialogo interreligioso – Apertura giovedì 19 giugno in Aula a Montecitorio

Dal 19 al 21 giugno, nel cuore di Roma, si tiene la Seconda Conferenza parlamentare sul dialogo interreligioso, un appuntamento di grande rilevanza nell’anno giubilare indetto da Papa Francesco. Un’occasione per rafforzare la fiducia tra le diverse comunità e abbracciare insieme un futuro di speranza e cooperazione. Un evento che promette di aprire nuovi orizzonti di dialogo e comprensione, contribuendo a costruire un mondo più pacifico e inclusivo.

ROMA – Da giovedì 19 a sabato 21 giugno, in coincidenza con l’anno giubilare indetto da Papa Francesco, Camera e Senato ospitano la Seconda Conferenza parlamentare sul dialogo interreligioso dal titolo “Strengthening trust and embracing hope for our common future – Rafforzare la fiducia e abbracciare la speranza per il nostro futuro comune”. L’evento è organizzato e promosso dal Parlamento italiano in collaborazione con l’Unione interparlamentare (Uip). Nella giornata di giovedì 19, alle 14.30 nell’Aula di Montecitorio, aprono i lavori il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, la Presidente dell’Unione interparlamentare, Tulia Ackson, l’arcivescovo Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l’evangelizzazione, il senatore Pier Ferdinando Casini, Presidente onorario dell’Unione Interparlamentare e del gruppo italiano dell’Uip. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Seconda Conferenza parlamentare sul dialogo interreligioso – Apertura giovedì 19 giugno in Aula a Montecitorio

Seconda Conferenza parlamentare sul dialogo interreligioso Fontan La Russa Papa Leone XIV; Il dialogo interreligioso sbarca al Parlamento italiano;

