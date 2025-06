Se Meloni riscopre la politica in casa

Ops, Giorgia Meloni ha ricominciato a fare un po’ di politica in casa. Anche perché questo «protagonismo italiano» nel mondo non c’è. Anzi, da quando è. 🔗 Leggi su Lastampa.it © Lastampa.it - Se Meloni riscopre la politica in casa

In questa notizia si parla di: meloni - politica - casa - riscopre

Politica divisa sulla guerra. La premier Meloni alla Camera - La politica italiana si presenta frammentata sulla questione della guerra, con la premier Meloni che si esprime alla Camera.

Se Meloni riscopre la politica in casa Vai su X

La deputata di #IV #NaikeGruppioni passa a #FdI: "#GiorgiaMeloni ha dimostrato di sapere interpretare il ruolo di guida del centro politico italiano" Vai su Facebook

Se Meloni riscopre la politica in casa; Cannes, le parole d’ordine sono impegno e coraggio. Così il cinema riscopre la politica; Donald Trump, l'opposizione? Si riscopre unita per gufare contro Meloni | .it.

Dieci anni di Meloni: il rischio di non vederli arrivare - Cosa sta facendo la presidente del Consiglio per non fare la fine di Renzi, Grillo e Salvini Questo è il numero di venerdì 13 giugno 2025 della newsletter Hanno tutti ragione, firmata da Stefano Cappe ... Segnala repubblica.it