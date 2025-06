Se la moda di Eli Russell Linnetz sembra un film è perché sta per girarne uno

Se la moda di Eli Russell Linnetz sembra uscita da un film, è perché il suo talento cinematografico sta per trasformarsi in un nuovo progetto sul grande schermo. Questo artista versatile, che si definisce scrittore, regista e designer, ha già lasciato il segno in numerosi ambiti creativi. Ora, con un film in cantiere, sta preparando il palcoscenico per un’ulteriore avventura che promette di rivoluzionare il suo percorso artistico. Resta sintonizzato, perché il meglio deve ancora arrivare.

Questa è un'edizione di In Fashion Terms, la newsletter di stile e moda di GQ Italia. Iscriviti qui per riceverla nella tua casella di posta. Definire Eli Russell Linnetz non è semplice, al punto che il suo sito ufficiale - una sorta di curriculum online in cui sono elencati tutti i suoi numerosissimi lavori - lo definisce come “scrittore, regista e designer”. Per darvi qualche esempio della sua versatilità, ha diretto alcuni dei video più famosi di Kanye West e ha curato la direzione creativa del Saint Pablo Tour, ha lavorato con Lady Gaga e Bad Bunny, e ha scattato servizi e cover per decine di magazine, tra cui anche GQ. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Se la moda di Eli Russell Linnetz sembra un film, è perché sta per girarne uno

In questa notizia si parla di: moda - russell - linnetz - sembra

Se la moda di Eli Russell Linnetz sembra un film, è perché sta per girarne uno; «Sono più un regista che uno stilista» Eli Russell Linnetz sfila per prima volta con il suo marchio Erl a Pitti Uomo; A Firenze la vita di Eli Russell Linnetz, designer di ERL, diventa un film.

A Firenze la vita di Eli Russell Linnetz diventa un film

Da gqitalia.it: un futuro ruolo da direttore creativo in una grande casa di moda: «Mi sembra intrigante», dice.