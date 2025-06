Scorci d’arte tra i palazzi alla Farnesiana | Riscoprire i valori del quartiere e rafforzare la comunità

scorci d’arte tra i palazzi alla Farnesiana, che invitano a riscoprire i valori autentici del quartiere e a rafforzare il senso di comunità. Dai bambini che giocano a fare il girotondo tra Via Renato Zani e Via Giulio Pastore, alle fantasie colorate nel campo da calcio dei giardini all’incrocio con Via Penitenti, ogni angolo racconta storie di convivialità e speranza. Perché è proprio in questi momenti di condivisione che il quartiere si rinnova e si rafforza.

