Scoppia la lite salta fuori un coltellaccio e un 19enne viene accoltellato

In una tranquilla sera a Raffadali, tutto è precipitato in un attimo: una lite tra giovani si è trasformata in una drammatica aggressione con un coltellaccio, lasciando un 19enne tunisino gravemente ferito. La tensione esplosa in piazza Progresso ha portato a conseguenze terribili, evidenziando ancora una volta quanto possano essere imprevedibili e pericolose le risse di strada. La vicenda, ora, è sotto indagine per fare luce su quanto accaduto e prevenire futuri episodi simili.

Un diciannovenne tunisino è finito al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento dopo essere stato aggredito e accoltellato. È accaduto in piazza Progresso a Raffadali dove c'è stata prima una discussione con un altro giovane e poi, appunto, la zuffa.

