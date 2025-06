Scoperto un interruttore della fame nel naso | come spegnerlo per perdere peso

Una scoperta rivoluzionaria potrebbe cambiare il modo di affrontare la perdita di peso: un interruttore della fame nascosto nel naso. Situato nel setto e attivato dagli odori dei cibi, questo circuito sensoriale induce senso di sazietà , aiutandoci a controllare l’appetito. Tuttavia, funziona solo in individui non obesi, lasciando aperti molte domande. Vuoi scoprire come spegnere questo meccanismo e migliorare il tuo percorso di dimagrimento? Continua a leggere.

Si tratta di un circuito sensoriale che si trova nel setto nasale: attivato dall’odore dei cibi, innesca una sensazione di sazietĂ , riducendo l’appetito. Stranamente, questa risposta si verifica solo in assenza di obesitĂ , indicando possibili interferenze legate all’eccesso di peso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: peso - scoperto - interruttore - fame

Il farmaco che promette di far mangiare a sazietĂ e perdere peso; Cervello: identificato sensore della fame; Salute: contrordine, bere vino rosso aiuta a bruciare grassi.

Scoperto un “interruttore della fame” nel naso: come spegnerlo per perdere peso - Si tratta di un circuito sensoriale che si trova nel setto nasale: attivato dall’odore dei cibi, innesca una sensazione di sazietà, riducendo l’appetito ... Come scrive fanpage.it