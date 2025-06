Scontro tra un' automobile e una moto ad Aci Sant' Antonio ferito il motociclista

Un incidente stradale si è verificato questa mattina ad Aci Sant’Antonio, coinvolgendo un’automobile e una moto. L'impatto, avvenuto tra via Monterosso e via Cristaudo, ha causato il ferimento del motociclista, che è stato prontamente soccorso e trasportato all’ospedale più vicino. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità, mentre i residenti si chiedono come migliorare la sicurezza di queste strade.

