Scontro a fuoco con gli assassini del brigadiere Legrottaglie due agenti indagati per omicidio colposo

Un drammatico scontro a fuoco nelle campagne di Grottaglie ha segnato un altro capitolo nella tragica caccia ai criminali. Due agenti della Polizia di Stato sono ora indagati per omicidio colposo dopo aver ucciso Michele Mastropietro, coinvolto nell’omicidio del brigadiere Legrottaglie. Un episodio che solleva interrogativi sulla gestione delle operazioni e sulla complessità dell’intervento in situazioni ad alto rischio. La vicenda resta sotto stretta osservazione mentre si cercano chiarimenti su questa tragica perdita.

Sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo i due agenti della Polizia di Stato che giovedì 12 giugno hanno intercettato e ingaggiato un conflitto a fuoco con i due ricercati per l’omicidio del brigadiere dei carabinieri Carlo Legrottaglie. L’episodio, avvenuto nelle campagne di Grottaglie (Taranto), ha portato alla morte di Michele Mastropietro, 59 anni, giĂ ferito durante la prima sparatoria con i carabinieri. L’iscrizione nel registro degli indagati è stata definita dagli inquirenti un “atto dovuto” in vista dell’autopsia sul corpo di Mastropietro, prevista per martedì 17 giugno sotto la supervisione del pubblico ministero Francesco Ciardo. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Scontro a fuoco con gli assassini del brigadiere Legrottaglie, due agenti indagati per omicidio colposo

