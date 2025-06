Scomparso un uomo di 72 anni i familiari hanno sue notizie da più di un giorno

Un appello urgente scuote Malcesine e i suoi dintorni: un uomo di 72 anni, scomparso da oltre un giorno, ha lasciato familiari preoccupati e in ansia. Arrivati in vacanza qui, i suoi cari hanno segnalato la sua scomparsa, dando il via a una vasta operazione di ricerca. La comunità si mobilita con speranza e determinazione, sperando di ritrovare presto l’uomo e rassicurare chi lo attende con affetto.

Da ieri pomeriggio, sabato 14 giugno, a Malcesine e dintorni sono in corso le ricerche di un uomo tedesco di 72 anni la cui identità è ancora sconosciuta. A dare l’allarme della sua scomparsa sono stati i suoi familiari che sono arrivati in Italia qualche giorno fa per trascorrere le vacanze. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Scomparso un uomo di 72 anni, i familiari hanno sue notizie da piĂą di un giorno

In questa notizia si parla di: uomo - anni - familiari - giorno

Luciano Benetton Compie 90 Anni: L’Uomo Che Ha Vestito Il Mondo e Sfidato le Critiche. - Tutto partì da una semplice idea di una famiglia che sognava in grande. Luciano Benetton, insieme ai suoi fratelli e alla sorella, ha dato vita a un impero della moda che ha saputo interpretare e diffondere il vero spirito del Made in Italy nel mondo.

Il mio cordoglio e la mia vicinanza ai familiari e ai colleghi del brigadiere Carlo #Legrottaglie nel giorno del suo funerale. Un uomo, un carabiniere al servizio della Repubblica, ucciso nel suo ultimo giorno di lavoro. Rispetto e gratitudine a lui e ai @_Carabinie - X Vai su X

Dieci anni fa spariva Daniele Potenzoni: “Mai persa la speranza di vederti di nuovo, ti cerchiamo sempre”. Appello dei familiari dell’uomo scomparso a #Roma il #10giugno 2015, mentre andava all'udienza del Papa con un gruppo guidato da tre accompagnat Vai su Facebook

Tragica scoperta a Sora, trovato in casa senza vita a 46 anni: non rispondeva al telefono da giorni; Uomo di 40 anni scomparso a Palermo da 5 giorni, il giallo approda a Chi l'ha visto?; Sant’Egidio, anziano scomparso da giorni. Aumentano le ricerche.