scomparso mentre fa il bagno a bilancino le ricerche del bimbo concentrate a cavallina

Barberino del Mugello, 15 giugno 2025 – Si stanno concentrando nella zona di via del Torracchione, a due passi dalla frazione di Cavallina, le ricerche del bambino di 10 anni scomparso nel pomeriggio di oggi, 10 giugno, mentre faceva il bagno nel Lago di Bilancino. L’allarme è scattato intorno alle 17. Il piccolo forse stava nuotando, di sicuro c’è che a un certo punto è stato perso di vista. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. La zona è quella di Cavallina, frazione di Barberino del Mugello. Da via del Torracchione si raggiunge il lungolago, dove ci sono diverse zone in cui nuotare e fare il bagno. 🔗 Leggi su Lanazione.it