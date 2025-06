Scomparsa una bambina al Lago di Bilancino ricerche in corso

Una sparizione che ha acceso l’allerta nella comunità: una bambina di 10 anni è scomparsa al Lago di Bilancino mentre si trovava a fare il bagno vicino alla spiaggia della Cavallina. Le ricerche sono in atto sin dal pomeriggio, con l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e un sorvolo dall’alto del reparto volo. La speranza è di ritrovarla sana e salva, e le operazioni continuano senza sosta.

Dalle 17 ricerche in corso al lago di Bilancino per una bambina di 10 anni scomparsa mentre era a fare il bagno in prossimità della spiaggia della Cavallina. Sul posto è stato inviato il personale dei vigili del fuoco mentre dall'alto sta effettuando il sorvolo Drago 147 del reparto volo di.

