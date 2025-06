Scomparsa mentre fa il bagno a Bilancino le ricerche della bimba concentrate a Cavallina

Una scomparsa che ha sconvolto la comunità di Barberino del Mugello: una bambina di 10 anni si è dileguata misteriosamente nel Lago di Bilancino mentre faceva il bagno, scatenando ricerche intense concentrate nella zona di Cavallina. Le autorità sono al lavoro, sperando in un esito positivo. La vicenda resta avvolta nel mistero, mentre i genitori e i soccorritori sperano di ritrovarla sana e salva.

Barberino del Mugello, 15 giugno 2025 – Si stanno concentrando nella zona di via del Torracchione, a due passi dalla frazione di Cavallina, le ricerche della bambina di 10 anni scomparsa nel pomeriggio di oggi, 10 giugno, mentre faceva il bagno nel Lago di Bilancino. L’allarme è scattato intorno alle 17. La piccola stava nuotando, quando a un certo punto è stata persa di vista. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. La zona è quella di Cavallina, frazione di Barberino del Mugello. Da via del Torracchione si raggiunge il lungolago, dove ci sono diverse zone in cui nuotare e fare il bagno. In quella zona c’è un sentiero molto conosciuto che percorre tutto il promontorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scomparsa mentre fa il bagno a Bilancino, le ricerche della bimba concentrate a Cavallina

In questa notizia si parla di: scomparsa - bagno - bilancino - ricerche

Bimba di 10 anni scompare mentre nuota nel lago di Bilancino. Ricerche in corso; Bambina scomparsa nel lago di Bilancino mentre stava facendo il bagno; Bambina di dieci anni scompare mentre fa il bagno a Bilancino: scattate le ricerche.

Bambina di 10 anni scompare dopo aver fatto il bagno nel lago di Bilancino: ricerche in corso con i sommozzatori - Una bambina di 10 anni che stava facendo il bagno nel lago di Bilancino è scomparsa e sono in corso le ricerche per ritrovarla. Riporta msn.com