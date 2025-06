Scippo lampo sul lungomare | giovane coppia derubata del cellulare

momento di relax, un rapinatore ha approfittato della loro distrazione per scippargli il cellulare con una rapidità impressionante. La scena, avvenuta tra shock e incredulità, mette in luce la crescente vulnerabilità nelle zone di svago. Una vicenda che solleva importanti domande sulla sicurezza e sulla prevenzione dei reati lungo le nostre coste.

Doveva essere un tranquillo pomeriggio al mare, ma si è trasformato in un'amara disavventura per una giovane coppia di Teano. Ieri, mentre passeggiavano sul lungomare di Scauri, in provincia di Latina, i due ragazzi si sono fermati a godersi il paesaggio dopo aver mangiato un gelato. In un.

In questa notizia si parla di: lungomare - giovane - coppia - scippo

