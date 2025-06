Sciopero Trenord di lunedì 16 giugno si rischiano ritardi e disservizi dei treni in Lombardia | gli orari e le fasce di garanzia

Preparati a un lunedì da incubo sui binari lombardi: lo sciopero di Trenord, previsto per il 16 giugno, minaccia ritardi significativi e disservizi sui treni regionali, suburbani, Malpensa Express e servizi transfrontalieri. Con orari di garanzia e fasce di servizio, è fondamentale pianificare con anticipo i tuoi spostamenti. Ecco tutto quello che devi sapere per affrontare al meglio questa giornata movimentata.

Si preannuncia un lunedì di fuoco per chi si dovesse mettere in viaggio in treno in Lombardia: domani, lunedì 16 giugno, è previsto uno sciopero dei treni regionali Trenord, che potrebbe causare ritardi e disservizi. Sono coinvolti i treni regionali e suburbani, i Malpensa Express e i servizi transfrontalieri da e per la Svizzera. L’agitazione, organizzata dal sindacato Osr Orsa Ferrovie, durerà dalle ore 3 di lunedì 16 giugno fino alle 2 di martedì 17 giugno. Le fasce di garanzia. Saranno garantiti i servizi minimi tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21. Al di fuori di questi orari, il servizio sarà più incerto, e molte corse potrebbero essere soppresse. 🔗 Leggi su Open.online