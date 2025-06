Sciopero Trenord confermato per domani | linee interessate e treni garantiti

Domani in Lombardia si prospetta una giornata di “bollino nero” con lo sciopero confermato di Trenord, che potrebbe influenzare i vostri spostamenti. Sebbene alcune linee siano garantite, è fondamentale pianificare con anticipo e tenersi aggiornati su eventuali variazioni, per evitare inconvenienti durante il tragitto verso scuola, lavoro o università. Rimanete informati: ecco cosa aspettarsi e come muoversi al meglio.

Giornata da “bollino nero”, quella di domani per tutti i lombardi utilizzano i treni per raggiungere l’ufficio, scuole o università. Il sindacato ORSA, infatti, ha proclamato una giornata di sciopero, dalle ore 3 del 16 giugno 2025 alle ore 2 del 17 giugno 2025, che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria in Lombardia. Il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord ed il servizio Aeroportuale potranno subire variazioni eo cancellazioni. Saranno in vigore le fasce orarie di garanzia, dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. CARDINI LECCO = TRENI E PENDOLARI - TRENI SULLA TRATTA MILANO CENTRALE - TIRANO VIA LECCO - STAZIONE DI CALOLZIOCORTE - ARCHIVIO Viaggeranno i treni con partenza prevista dopo le 6 e dopo le 18, con arrivo previsto entro le 9 ed entro le 21 compresi nella lista dei “Servizi Minimi Garantiti”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sciopero Trenord confermato per domani: linee interessate e treni garantiti

