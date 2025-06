Sciopero nazionale | a rischio anche visite ed esami

Lo sciopero nazionale del 20 giugno 2025 potrebbe mettere a rischio visite ed esami fondamentali presso l’Asl di Novara, con servizi essenziali comunque garantiti per legge. Le organizzazioni sindacali Usb, Sgb e Cub Fisi hanno proclamato questa mobilitazione per protestare contro le condizioni di lavoro e le politiche sanitarie. È fondamentale rimanere informati sugli eventuali cambiamenti e adottare tutte le precauzioni necessarie per tutelare la propria salute.

Le organizzazioni sindacali confederazione Usb, confederazione Sgb e Cub Fisi hanno indetto per il giorno 20 giugno 2025 la proclamazione dello sciopero nazionale. I servizi erogati dall’Asl di Novara, fatti salvi quelli indispensabili garantiti per legge, in conseguenza di tale sciopero. 🔗 Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Sciopero nazionale: a rischio anche visite ed esami

In questa notizia si parla di: sciopero - nazionale - rischio - visite

Il 22 maggio sciopero nazionale di sanità privata e Rsa: a Bergamo oltre 3mila addetti coinvolti - Il 22 maggio si svolgerà uno sciopero nazionale della sanità privata e delle RSA a Bergamo, coinvolgendo oltre 3mila addetti.

? Trasporti a rischio: lo #sciopero nazionale indetto da CUB per il 7 e 8 luglio coinvolgerà ferrovie e potenzialmente anche il trasporto locale. Nel Lazio al momento niente adesioni, ma il quadro potrebbe cambiare Dettagli https://odisseaquotidiana.com/202 Vai su X

#CosaSuccedeInCittà | #Mobilità Lunedì 24 febbraio SCIOPERO del Trasporto pubblico, locale di 24 ore, a rischio i servizi ATAC e Cotral SCIOPERO del Trasporto Aereo, nazionale di 4 ore ?Termini Centocelle , servizio sospeso fino alle 14:00 del 24 feb Vai su Facebook

Sciopero nazionale: a rischio anche visite ed esami; Sciopero della sanità privata 22 maggio: a rischio visite ed esami. Che cosa sapere; Sciopero sanità privata oggi, giovedì 22 maggio, a rischio visite ed esami: cosa succede.

Sciopero nazionale di medici e infermieri: visite ed esami a rischio - Durante le 24 ore di sciopero saranno garantiti i servizi di emergenza e di pronto soccorso, ma molte attività ambulatoriali e visite programmate ... Secondo tg24.sky.it