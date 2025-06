Schiume e acqua colorata Allarme inquinamento nel Chiese

Un inquietante allarme inquinamento scuote Calcinato, dove il fiume Chiese si è improvvisamente colorato di marrone e ricoperto di schiuma. La scoperta ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e le autorità, che si sono mobilitate allertando Polizia Locale e ARPA per le verifiche del caso. Le cause di questa anomalia restano ancora sconosciute, ma l’attenzione rimane alta per tutelare la salute dell’ambiente e della comunità.

L'allarme inquinamento è scattato ieri mattina a Calcinato dove molte persone hanno visto le acque del fiume Chiese tingersi di marrone e fare una copiosa schiuma. Le segnalazioni sono partite dalla zona del ponte di via Santa Maria. "La situazione si è originata più a monte – si legge in una nota del Comitato Cittadini –. Abbiamo immediatamente allertato la Polizia Locale e l' Arpa per le verifiche del caso". Le cause dell'anomalia restano al momento sconosciute, ma non si esclude un episodio di inquinamento, che sarà appurato dai tecnici e esperti di Arpa Brescia e Lombardia, particolarmente attenti a episodi di questo genere.

