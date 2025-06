schianto tra due dipendenti dello stesso hotel

Un incidente insolito ha scosso Gabicce Mare ieri pomeriggio, quando un monopattino elettrico e una bicicletta si sono scontrati frontalmente lungo via Vittorio Veneto. Entrambi i veicoli erano condotti da dipendenti dello stesso hotel, un uomo e una donna di colore, che sono finiti a terra in seguito al violento impatto. I testimoni, immediatamente intervenuti, hanno assistito a una scena che ha lasciato tutti scioccati, suscitando domande sulla sicurezza sulle nostre strade e sui rischi legati all’uso di questi mezzi.

Sono finiti entrambi a terra. Ieri intorno alle 14 lungo la discesa che conduce in via Vittorio Veneto a Gabicce Mare si sono scontrati frontalmente un monopattino elettrico e una bicicletta. A condurre i veicoli un uomo e una donna di colore, entrambi dipendenti dello stesso albergo. Secondo i testimoni che si sono immediatamente avvicinati alla strada appena sentito il forte impatto per capire che cosa stesse accadendo, l’ incidente (foto) pare che sia avvenuto mentre uno dei due veicoli stava risalendo la strada nello stesso momento in cui l’altro aveva invece appena imboccato la discesa. Nonostante abbiano tentato reciprocamente di schivarsi, sembra sempre secondo chi ha assistito alla scena, che non ci sia stato né lo spazio né il tempo per evitare lo scontro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it