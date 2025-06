Schianto tra auto e scooter due 20enni volano sull' asfalto Soccorsi sul posto

Un brutto incidente questa mattina a Posatora, Ancona, ha coinvolto un'auto e uno scooter, causando gravi conseguenze per due giovani 20enni. La collisione, avvenuta in via Brodolini poco dopo le 10, ha visto i ragazzi volare sull’asfalto, richiedendo immediati soccorsi sul posto. La dinamica è ancora al vaglio delle autorità , ma l’evento ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare le regole della strada.

ANCONA - Incidente stradale questa mattina in via Brodolini, a Posatora. Quando da poco erano passate le 10, per cause in fase di accertamento, un'auto ed uno scooter si sono scontrati tra di loro. In sella al motociclo c'erano due giovani che sono stati sbalzati sull'asfalto per alcuni metri.

